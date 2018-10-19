19 октября 2018, 14:36Происшествия

В Башмаковском районе огонь уничтожил деревянный дом

В Башмаковском районе Пензенской области произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил 18 октября в 19.50. В селе Пятницкое на улице Пятницкая загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7589533/

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