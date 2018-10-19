В Башмаковском районе огонь уничтожил деревянный дом

Звонок на пульт дежурного поступил 18 октября в 19.50. В селе Пятницкое на улице Пятницкая загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».