В Башмаковском районе объединят несколько сел

В территориально-административном делении Пензенской области могут произойти изменения. Власти Башмаковского района предложили объединить несколько сел. Вопрос рассмотрят на сессии 30 апреля депутаты Законодательного Собрания.

Как следует из пояснительной записки, инициативу объединения поддержали жители преобразуемых поселений.

Сейчас в Башмаковском районе – 13 сельских поселений и один поселок городского типа. Если предложение найдет поддержку депутатов, то шесть сел объединят в три – в итоге их останется 10. Так, Алексеевский и Починковский сельсоветы объединят в Алексеевский сельсовет c административным центром в селе Никульевка; Знаменский и Сосновский - в Знaменский сельсовет с административным центром в селе Знaменское; Соломинский и Соседский - в Соседский сельсовет c административным центром в селе Соседка.

«Вновь образованные муниципальные образования наделяются статусом сельского поселения, закрепляются наименования и административные центры вновь образованных муниципальных образований», - отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что преобразование поможет сэкономить порядка 1,3 млн рублей ежегодно за счет сокращения административных расходов органов местного самоуправления. При этом на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, транспортное обслуживание, a также решение иных вопросов местного значения поселений изменения не повлияют.

Расходы на корректировку документов лягут на бюджет района и непосредственно сел, участвующих в преобразовании, пишет ИА «Пенза-Пресс».