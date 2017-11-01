В Башмаковском районе двое мужчин воровали могильные ограды

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01 ноября 2017, 14:39Общество
В Башмаковсом районе Пензенской области осудили двоих расхитителей могил.
Мужчин обвиняли в краже группой лиц по предварительному сговору.
В июне подсудимые похитили с могилы на кладбище в селе Знаменское металлическую ограду весом 168 кг и металлическую калитку с другой ограды весом 12 кг.
Мужчины «болгаркой» распилили похищенное и сдали в пункт приема металла за 1440 рублей. Деньги они потратили на спиртное, продукты и сигареты.
Свою вину мужчины признали полностью. Суд назначил одному из них 420 часов, обязательных работ, а второму - 400 часов. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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