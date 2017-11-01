01 ноября 2017, 14:39Общество В Башмаковском районе двое мужчин воровали могильные ограды В Башмаковсом районе Пензенской области осудили двоих расхитителей могил.

Мужчин обвиняли в краже группой лиц по предварительному сговору.

В июне подсудимые похитили с могилы на кладбище в селе Знаменское металлическую ограду весом 168 кг и металлическую калитку с другой ограды весом 12 кг.

Мужчины «болгаркой» распилили похищенное и сдали в пункт приема металла за 1440 рублей. Деньги они потратили на спиртное, продукты и сигареты.

Свою вину мужчины признали полностью. Суд назначил одному из них 420 часов, обязательных работ, а второму - 400 часов. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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