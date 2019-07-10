В Башмаково самосвал сбил женщину

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10 июля 2019, 12:36Происшествия
В Башмаковском районе произошла авария. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.
По предварительным данным, 9 июля в 16.50 возле дома №1 по улице Строителей в поселке Башмаково самосвал ГАЗ-4509, которым управлял 36-летний водитель, сбил 43-лентнюю женщину.
В пресс-службе добавили, что пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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