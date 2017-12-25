25 декабря 2017, 12:38Общество В Башмаково продавца оштрафовали за рыбу без документов На рынке в районном поселке Башмаково Пензенской области прошел рейд.

При проверке выяснилось, что в одной из торговых точек рынка продавали свежую рыбу без ветеринарных сопроводительных документов. Женщина торговала карпами, карасями и окунями, нарушая правила реализации продукции.

За данное нарушение продавцу назначили штраф – 500 рублей, сообщает пресс-служба управления федеральной службы

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://ursn-rm.ru/news/allnews/13316.html

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