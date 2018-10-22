В Башмаково пенсионер пытался откупить наказанного ГИБДД сына

Установлено, что при благоустройстве улицы Советской и Аллеи Воинской Славы в Башмаково не были соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Ответственным за выполнение работ был сотрудник ООО РСУ «Спецработ плюс».

В результате мужчина попал под статью КоАП. За него решил вступиться отец, который приехал к инспектору ГИБДД с деньгами. 25 тысяч рублей, по его мнению, должны были уладить проблемы с законом. Однако сотрудник Госавтоинспекции отказался от взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате пожилого мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».