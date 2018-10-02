В Башмаково отметили Всероссийский день ходьбы

В Башмаково Пензенской области массово отметили Всероссийский день ходьбы, устроив массовый заход по улицам поселка. Прогулка оказалась лишь прологом перед большим спортивным фестивалем на призы бронзового призера Олимпийских игр Алексея Воеводина.

Спортсмены и просто приверженцы здорового образа жизни всех возрастов, из разных уголков области, а также местные жители уверены, что заниматься ходьбой полезно. Чтобы это доказать, они устроили в Башмаково массовую прогулку. В числе ходоков оказались и мамы с маленькими детьми.

Символическую дистанцию в один километр преодолели более 500 человек. Сразу после на старт вышли те, кто ходит на скорость.

«Работает судейская коллегия, которая контролирует технику ходьбы и при ее искажении участник автоматически снимается с соревнований», - рассказал заведующий сектором физической культуры и спорта администрации Башмаковского района Михаил Земенков.

До дисквалификаций дело не дошло. Каждый результат был засчитан. Для некоторых спортсменов это был первый старт в новом сезоне.

В Башмаково соревновались не только скороходы, но и бегуны. Их разделили на несколько возрастных групп. Самые младшие бежали 1000 метров, старшие школьники покоряли пятикилометровую дистанцию. Победителей и призеров наградили кубками и грамотами. Гости и организаторы отметили, что спортивная ходьба набирает в Пензенской области все большую популярность. Для сравнения, в прошлом году на областном фестивале по спортивной ходьбе было 250 участников. В этом - в два раза больше.

«В Пензенской области прекрасные условия для развития массового спорта», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

«Многие занимаются на олимпийской аллее, горожане занимаются ходьбой, бегают, ведут, здоровый образ жизни», - сказал Алексей Воеводин.