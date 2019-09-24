В Башмаково молодой фтизиатр получил собственное жилье

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24 сентября 2019, 17:37Общество
В поселке Башмаково Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» врачу-физиатру дали квартиру.
Ключи от собственной квартиры получила молодой специалист Яна Никифорова, уже третий год работающая в Башмаковской районной больнице. Помещение пока находится в муниципальном жилищном фонде и будет передано специалисту по договору аренды в качестве служебного жилья. Оформить квартиру врач сможет после десятилетнего стажа работы в учреждении, сообщили в пресс-службе минздрава Пензенской области.
Яна Никифорова связала свою судьбу с больницей после окончания Саратовского государственного медицинского университета. Она начала в противотуберкулезном диспансере в Пензе, затем связалась с сельским здравоохранением.
«Это мое второе место работы, но я не жалею, что переехала из города. Доверие пациентов – вот главная награда. А теперь – еще и жилье отдельное. Дом хороший, рядом - детский садик, куда мы водим ребенка», - прокомментировала молодой врач.
«Решение жилищного вопроса – важная часть жизни человека и любого специалиста. Особенно если специалист едет на новое место работы», – отметила главврач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.
Ранее мы уже писали о проблеме дефицита медицинских кадров в регионе, которая решается под пристальным контролем губернатора Ивана Белозерцева. Уже идет строительство многоквартирного дома по программе «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», часть жилья в котором будет выделена работникам бюджетной сферы. На реализацию программы из областного бюджета выделено более 50 млн рублей. При трудоустройстве врачей дефицитных специальностей в Каменку, Нижний Ломов, Сердобск и Кузнецк им будут приобретаться квартиры.
По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами является одним направлений национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Целью является ррост до 95% укомплектованности медицинских организаций врачебными кадрами к 2024 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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