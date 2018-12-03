В Башмаково дорожную фирму оштрафовали на 1 млн рублей

Суд оставил без изменения решение по делу жительницы Тамалинского района Пензенской области, которая попала под поезд.

В конце июля 2018 года сотрудники Госавтоинспекции обнаружили при проверке, что ООО РСУ «Спецработ плюс» при ремонте улицы Советской в Башмаково не обеспечили безопасность дорожного движения. Отец начальника участка этой организации предложил инспектору 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности «Спецработ плюс», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Сотрудник ДПС отказался от денег и доложил все правоохранительным органам.

В результате Башмаковский районный суд признал организацию виновной в административном правонарушении и назначила штраф в один млн рублей.

Постановление в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».