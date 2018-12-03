В Башмаково дорожную фирму оштрафовали на 1 млн рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 11:02Общество
Суд оставил без изменения решение по делу жительницы Тамалинского района Пензенской области, которая попала под поезд.
В конце июля 2018 года сотрудники Госавтоинспекции обнаружили при проверке, что ООО РСУ «Спецработ плюс» при ремонте улицы Советской в Башмаково не обеспечили безопасность дорожного движения. Отец начальника участка этой организации предложил инспектору 25 тысяч рублей за непривлечение к ответственности «Спецработ плюс», сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Сотрудник ДПС отказался от денег и доложил все правоохранительным органам.
В результате Башмаковский районный суд признал организацию виновной в административном правонарушении и назначила штраф в один млн рублей.
Постановление в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее