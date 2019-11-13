В баре Пензы застолье закончилось поножовщиной

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13 ноября 2019, 19:09Общество
В одном из баров Пензы словесный конфликт между мужчинами перерос в поножовщину. Злоумышленнику не дали уйти товарищи погибшего. Они обезвредили и задержали мужчину до приезда полицейских.
Бар, алкоголь и друзья. Субботний вечер двух мужчин начинался вполне прилично. Каждый отдыхал в своей компании. Однако все между ними изменил конфликт. В результате одна из компаний покинула заведение и отправилась в другой бар. Второй участник словесной перепалки посчитал ссору не исчерпанным. Он зашел домой за ножом, а после разыскал своего обидчика.
«Увидев обвиняемого с ножом, пострадавший и его знакомый попытались отобрать у нападающего холодное оружие. Но обидчику удалось освободить руки и нанести один удар ножом, причинив потерпевшему колото-резанное ранение, в результате которого тот скончался на месте происшествия», - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Пензы Дмитрий Якубчук.
«Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, им оказался 37-летний житель областного центра. Подозреваемому - 22 года, он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. Причем он совершил эти преступления, будучи несовершеннолетним», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий.
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