Бар на Шуисте поймали на продаже алкоголя подросткам

В Пензенской области усилены меры борьбы с нелегальной продажей алкоголя. Пристальное внимание спиртным напиткам будут уделять, пока не завершатся зимние праздники. Это время проверок магазинов и точек общепита. Один из первых рейдов провели в Железнодорожном районе областного центра. Без нарушений не обошлось.

Пензенские чиновники, общественники и сотрудники полиции вышли на улицы города бороться с незаконной продажей алкоголя. Первой точкой визита стал бар на улице Клары Цеткин.

Это место давно пользуется дурной славой, и находится у власти на особом контроле. Члены межведомственных рейдов наведываются туда регулярно. Однако на сотрудников заведения это не действует. Там вновь выявлено нарушение. В торговой точке продали алкоголь двум школьницам.

Спустя некоторое время в баре появился мужчина, который представился администратором заведения, однако не захотел разговаривать, увидев направленные на него телекамеры. Но в итоге мужчина решил уйти сам. Пока сотрудники полиции составляли протокол о продаже спиртного несовершеннолетним, общественники нашли в работе заведения другие нарушения.

«Документы должны быть на виду, чтобы их видели все посетители. Мы заглянули в книгу жалоб, а она не пронумерована и без печатей», - сказала член пензенского отделения общественной организации «Союз женщин России» Ольга Гресяк.

«Продавцу грозит штраф - не менее 15 тысяч рублей, а в торговой точке будет проведена проверка», - прокомментировала инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензе Елена Савцова.

Владельцам торговой точки грозит штраф до 200 тысяч рублей. Закон предусматривает и уголовную ответственность, если зафиксированы неоднократные случаи продажи алкоголя несовершеннолетним.

Такие рейды в регионе проходят ежедневно в рамках месячника (0+) по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции. По распоряжению губернатора профилактическая акция продлится до 14 января.