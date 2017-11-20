20 ноября 2017, 19:46Общество В аварийном доме на улице Ударной рухнул подъезд В печально известном доме №35 по улице Ударной случилось очередное обрушение. 20 ноября утром там рухнули перекрытия во втором подъезде. Напомним, в аварийном доме до сих пор по собственному желанию проживают люди. К счастью, никто из них не пострадал. Однако даже после очередного обрушения они отказываются переезжать в маневренный фонд.

Возле дома №35 на Ударной снова многолюдно. Около ограждения аварийного общежития - машины скорой помощи и пожарно-спасательных служб. Во дворе, куда журналистов не пускают в целях безопасности, - представители городской администрации, управления ЖКХ Пензы, сотрудники полиции. Причина очередного срочного сбора - новое обрушение. В первый день недели, примерно в 9.30 утра рухнули перекрытия во втором подъезде. Обвалились все четыре этажа, осталась только кровля.

«Поступил сигнал от охранного агентства, которое мы наняли для охраны муниципального имущества. Причиной является ветхое, аварийное состояние жилого фонда. Вполне возможно его дальнейшее обрушение, по крайней мере, точно это можно спрогнозировать в отношении первого, второго и третьего подъезда. Четвертый, пятый и шестой подъезды пока находятся в нормальном состоянии, но по ним также существует угроза разрушения», - объяснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Тем временем, в четвертом и шестом подъездах все еще проживают люди. Две семьи не съезжают, несмотря на угрозу гибели, по собственному желанию. Собственники комнат в почти рухнувшем общежитии считают, что тот маневренный фонд на улице Ленинградской, куда им предлагают переселиться, тоже не в идеальном состоянии.

«Невозможное состояние санузла в квартире. Снаружи дома симметричные трещины со всех сторон», - рассказал житель дома № 35 по улице Ударной Олег Фролков.

Сейчас в доме на Ударной остаются жить, рискуя жизнью, две семьи - четыре человека. Видимо, переубедить съехать их уже не сможет никто и ничто. Не напугало людей и новое обрушение. После очередной коммунальной аварии в целях безопасности в доме было решено отключить газ и перерезать трубы. Иначе над целым микрорайоном нависла бы нешуточная угроза. Жильцы были категорически против.

После долгих уговоров специалисты все-таки смогли сделать то, что хотели и что диктует элементарное чувство самосохранения. Газ, кстати, был последним способом отапливать когда-то жилые стены. Но обитатели говорят, что морозы им не страшны. Единственное, чего боятся, - остаться без собственности. В декабре заканчивается действие программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. И люди почему-то считают, что новые квадратные метры им никто не выделит.

«Если я сейчас перееду в маневренный фонд - через год я буду бомжом, и вот чтобы им не стать, я добиваюсь своих прав», - пояснила жительница дома № 35 по улице Ударной Мария Фролкова.

Чиновники уверяют, что это не так, все собственники комнат на Ударной, 35 получат новое жилье в любом случае. Это предусмотрено законом.

«Мы знаем, что эта программа заканчивается, будет какая-то новая, и срок сдвинут на 2019 год, то есть то, о чем сейчас говорят, что год проживут и потом мы собственников выгоним - недостоверна, потому что у нас уже есть обязанность в 2019 году этот дом расселить», - пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Верить или не верить чиновникам – выбор последних жителей дома №35. Остальные, около 150 семей, уже давно съехали в маневренный фонд, который предоставила мэрия. Между тем, городская администрация утвердила проект и нашла подрядчика, готового приступить к сносу четырехэтажки, чтобы избежать еще большей беды. Чиновники ждут судебного решения.

Общество

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