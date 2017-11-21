21 ноября 2017, 17:59Происшествия В аварии в Спасском районе два человека погибли, шестеро – в больнице В Пензенской области 21 ноября в 07.40 на 488 километре федеральной трассы М5 «Урал» произошла смертельная авария.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, участниками ДТП стали автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 26-летнего мужчины и «Лада Ларгус», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

Водитель «ВАЗ-21102» и пассажир «Ларгуса» от полученных травм скончались на месте. Мужчина, управлявший «Ларгусом», и пять пассажиров получили телесные повреждения, их доставили больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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