В аварии в Лунино пострадал один человек

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16 ноября 2017, 16:05Происшествия
В районном поселке Лунино Пензенской области пешеход оказался под колесами иномарки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, 16 ноября в восьмом часу утра в районном поселке Лунино на улице Ломоносова произошло ДТП. Водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил пешехода. О его состоянии пока не известно.
К устранению последствий происшествия привлекали трех сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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