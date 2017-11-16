16 ноября 2017, 16:05Происшествия В аварии в Лунино пострадал один человек В районном поселке Лунино Пензенской области пешеход оказался под колесами иномарки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, 16 ноября в восьмом часу утра в районном поселке Лунино на улице Ломоносова произошло ДТП. Водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил пешехода. О его состоянии пока не известно.

К устранению последствий происшествия привлекали трех сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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