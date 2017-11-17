В аварии в Колышлейском районе погиб 56-летний мужчина

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17 ноября 2017, 14:06Происшествия
Появились подробности ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло в Колышлейском районе Пензенской области.
За рулем «УАЗа» находился 54-летний водитель, «ВАЗом-2115» управлял 42-летний мужчина, за рулем «Фольксвагена Поло» сидел 53-летний водитель и грузовиком управлял 34-летний мужчина.
По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, в аварии пострадали трое человек. 56-летний пассажир «УАЗа» скончался на месте. Водителя и пассажира автомобиля «Фольксваген Поло» - 31-летнего и 62-летнего мужчин после оказания медпомощи отпустили.
По факту происшествия проводят проверку.
Напомним, авария произошла на 23-м километре трассы «Пенза-Сердобск». На дороге столкнулись четыре автомобиля: грузовик «Вайфан», «УАЗ-452», «Фольксваген» и «ВАЗ-2115», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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