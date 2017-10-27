27 октября 2017, 14:06Общество

В аварии погиб руководитель Федерации каратэ Пензенской области

В автомобильной аварии погиб руководитель Федерации каратэ Пензенской области Аркадий Кривцов. 10 ноября ему исполнилось бы 50 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Трагически оборвалась жизнь человека, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег. Скорбим и помним.

С глубоким и искренним сопереживанием, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и сотрудники министерства», - пишет пресс-служба минспорта.

Общество
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