29 августа 2018, 13:02Происшествия

В аварии под Каменкой пострадало несколько человек

29 августа в Каменском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 7.40 в селе Кургановка на 226 км дороги Р-209 столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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