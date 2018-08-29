В аварии под Каменкой пострадало несколько человек

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2018, 13:02Происшествия
29 августа в Каменском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 7.40 в селе Кургановка на 226 км дороги Р-209 столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 августа 2018, 19:59В Пензе проверили условия содержания несовершеннолетних правонарушителей
29 августа 2018, 19:44Пензенцы поисковики провели экспедицию в Тверской области
29 августа 2018, 19:4212 лучших пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию
29 августа 2018, 19:33В Пензенской области хотят реализовать два крупных инвестпроекта
29 августа 2018, 19:26В Пензе учебники и книги для детей проверили на безопасность
29 августа 2018, 19:23Пензенских мини-футболисток поздравили с победой на Чемпионате мира
29 августа 2018, 19:18Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции
29 августа 2018, 19:12В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу