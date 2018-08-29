В аварии под Каменкой пострадало несколько человек

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 7.40 в селе Кургановка на 226 км дороги Р-209 столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Газель». В аварии пострадало несколько человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту аварии ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».