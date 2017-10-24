В аварии на ул. Аустрина пострадала автоледи

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24 октября 2017, 13:33Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в десятом часу вечера 23 октября около дома №122 по улице Аустрина случилась авария. Столкнулись автомобили «Тойота Королла», которым управлял 28-летний мужчина, и «ВАЗ-111930», за рулем которого находилась 36-летняя женщина.
В результате происшествия женщина получила травмы, пострадавшую доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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