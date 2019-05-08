08 мая 2019, 16:07Происшествия

В аварии на трассе под Пензой пострадала пенсионерка

На 265 километре трассы «Тамбов-Пенза» произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 7 мая в 17.20 столкнулись автомобили ВАЗ-21703 под управлением 42-летнего водителя и Renault Logan, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка иномарки. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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