01 июня 2017, 18:07Общество В Арбековской заставе организовали праздник в День защиты детей День защиты детей отметили и в Арбековской заставе. Для малышей и их родителей группа компаний «Территория жизни» устроила настоящий праздник с призами и подарками.

Много танцев, песен и веселый смех. Так маленькие жители микрорайона Арбековская застава отмечают День защиты детей. В гости к малышам и ребятам постарше пришли известные мульт-герои - Маршал, Скай и Гонщик из «Щенячьего патруля» (0+). Первым делом они все вместе сделали зарядку.



Юные воспитанники детского сада, расположенного в микрорайоне, подготовили для гостей праздника небольшое выступление.



Испортить настроение не смог даже начавшийся дождь. Вооружившись зонтами и дождевиками, участники праздника продолжили веселиться. В преддверии дня защиты детей в микрорайоне прошел конкурс рисунков «Мама, папа, я». На празднике прошла церемония награждения победителей. Призы от группы компаний «Территория жизни» получила и семья Горбачевых. В Арбековской заставе родители и трое детей живут уже пять лет. Горбачевы постоянно участвуют в праздниках, которые организуют в микрорайоне.



«Нравится, здесь спокойно, тихо. Мы стараемся постоянно уделять время и детям, и себе, отдыхаем», - сказала жительница микрорайона «Арбековская застава» Ольга Горбачева.



Победителям конкурса рисунков вручили дипломы и конструкторы Lego.

Вместе отмечать праздники для жителей Арбековской заставы - уже добрая традиция.



«Нам здесь нравится, живем одной большой семьей. У нас двое детей, старшая ходит в садик, скоро младшая пойдет. Детишкам здесь есть где поиграть, побегать», - отметила местная жительница Наталья Вада.



Все маленькие участники праздника получили подарки, заряд хорошего настроения и положительной энергии на весь день.

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