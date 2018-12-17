В арбековской многоэтажке произошел пожар. Есть жертва

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17 декабря 2018, 16:07Происшествия
В Пензе днем 17 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме, есть жертва.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар в квартире на первом этаже на ул. Минской произошел в 13.18. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. Из дома эвакуировали 13 человек.
В результате происшествия погиб один человек, его личность в настоящее время устанавливается. Источник возникновения пожара выясняется.
Огонь тушили 12 сотрудников МЧС с помощью четырех машин спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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