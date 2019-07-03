03 июля 2019, 17:39Происшествия

В Арбеково жестко столкнулись две легковушки

3 июля в Арбеково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фотографии с места аварии пользователь разместил в одной из пензенских групп «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Победы. Судя по кадрам, «Ниву» догнала другая легковушка. Удар был довольно сильным, так как капот машины деформировался. Впереди стоящему авто повезло больше – повреждения на нем не столь значительны.

Информации о пострадавших нет, официальных данных об аварии – тоже, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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