В Арбеково жестко столкнулись две легковушки

3 июля в Арбеково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фотографии с места аварии пользователь разместил в одной из пензенских групп «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Победы. Судя по кадрам, «Ниву» догнала другая легковушка. Удар был довольно сильным, так как капот машины деформировался. Впереди стоящему авто повезло больше – повреждения на нем не столь значительны.

Информации о пострадавших нет, официальных данных об аварии – тоже, пишет ИА «Пенза-Пресс».