В Арбеково за ночь сгорели две машины

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16 марта 2018, 10:33Происшествия
В Пензе под утро загорелись два легковых автомобиля.
Сообщение о возгорании транспортных средств на проспекте Строителей поступило на пульт дежурного в половине шестого утра 16 марта.
В результате пожара полностью выгорел «ВАЗ-2115» и частично «ВАЗ-2112», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О пострадавших информации нет. Причины возгорания устанавливаются.
Огонь тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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