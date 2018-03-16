В Арбеково за ночь сгорели две машины

В Пензе под утро загорелись два легковых автомобиля.

Сообщение о возгорании транспортных средств на проспекте Строителей поступило на пульт дежурного в половине шестого утра 16 марта.

В результате пожара полностью выгорел «ВАЗ-2115» и частично «ВАЗ-2112», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О пострадавших информации нет. Причины возгорания устанавливаются.

Огонь тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».