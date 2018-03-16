16 марта 2018, 10:33Происшествия

В Арбеково за ночь сгорели две машины

В Пензе под утро загорелись два легковых автомобиля.

Сообщение о возгорании транспортных средств на проспекте Строителей поступило на пульт дежурного в половине шестого утра 16 марта.

В результате пожара полностью выгорел «ВАЗ-2115» и частично «ВАЗ-2112», сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О пострадавших информации нет. Причины возгорания устанавливаются.

Огонь тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6618381/

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