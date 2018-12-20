20 декабря 2018, 16:04Происшествия

В Арбеково вспыхнула квартира. ФОТО

В микрорайоне Арбеково города Пензы днем 20 декабря произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил в 11.13. На проспекте Строителей загорелась квартира. Сначала пламя охватило кухню, затем, перекинулось на коридор жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 14 человек с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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