В Арбеково вспыхнула квартира. ФОТО

Звонок на пульт дежурного поступил в 11.13. На проспекте Строителей загорелась квартира. Сначала пламя охватило кухню, затем, перекинулось на коридор жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 14 человек с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».