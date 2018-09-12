В Арбеково вспыхнул пожар. ФОТО

В Пензе произошел пожар, в Сети появились фото очевидца.

Возгорание произошло в шестом часу вечера 11 сентября в одном из домов на проспекте Строителей. В результате огонь уничтожил балкон квартиры. Пожар тушили восемь человек с помощью трех машин спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины случившегося устанавливаются.

В группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте» пользователь разместил фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».