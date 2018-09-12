12 сентября 2018, 10:02Происшествия

В Арбеково вспыхнул пожар. ФОТО

В Пензе произошел пожар, в Сети появились фото очевидца.

Возгорание произошло в шестом часу вечера 11 сентября в одном из домов на проспекте Строителей. В результате огонь уничтожил балкон квартиры. Пожар тушили восемь человек с помощью трех машин спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины случившегося устанавливаются.

В группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте» пользователь разместил фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now?w=wall-152696483_11615&z=photo-152696483_456242382%2Falbum-152696483_00%2Frev

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