В Арбеково вспыхнул пожар. ФОТО

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12 сентября 2018, 10:02Происшествия
В Пензе произошел пожар, в Сети появились фото очевидца.
Возгорание произошло в шестом часу вечера 11 сентября в одном из домов на проспекте Строителей. В результате огонь уничтожил балкон квартиры. Пожар тушили восемь человек с помощью трех машин спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Причины случившегося устанавливаются.
В группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте» пользователь разместил фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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