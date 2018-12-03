В Арбеково вспыхнул автомобиль

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03 декабря 2018, 10:01Происшествия
В пензенском микрорайоне Арбеково загорелась отечественная легковушка.
Сообщение о пожаре на улице Лядова поступило на пульт дежурного 2 декабря в 19.14. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, вспыхнул «ВАЗ-2199», в результате огонь уничтожил автомобиль полностью.
Пожар тушили пять человек с помощью машины спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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