03 декабря 2018, 10:01Происшествия

В Арбеково вспыхнул автомобиль

В пензенском микрорайоне Арбеково загорелась отечественная легковушка.

Сообщение о пожаре на улице Лядова поступило на пульт дежурного 2 декабря в 19.14. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, вспыхнул «ВАЗ-2199», в результате огонь уничтожил автомобиль полностью.

Пожар тушили пять человек с помощью машины спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7749639/

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