В Арбеково вспыхнул автомобиль

Сообщение о пожаре на улице Лядова поступило на пульт дежурного 2 декабря в 19.14. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, вспыхнул «ВАЗ-2199», в результате огонь уничтожил автомобиль полностью.

Пожар тушили пять человек с помощью машины спецтехники. Причины возгорания выясняют специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».