В Арбеково водителя достали из машины и избили – соцсети

Пензенец стал свидетелем неприятного инцидента на дороге. Кадры с места событий он разместил в Сети.

По словам автора поста, все произошло около семи вечера 22 мая на перекрестке улицы Тернопольской и проспекта Строителей.

«Навстречу потоку машин человек пять бежали, открыли дверь водителя, достали его и давай пинать. Зачем, не понятно», - пояснил очевидец.

На кадрах видно, как мужчина лежит на дороге, вокруг него собралось несколько человек, один волочет упавшего по земле. Что происходит, не ясно. Очевидец также добавил, что он позвонил в полицию.

Официальных данных о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».