В Арбеково водителя достали из машины и избили – соцсети

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23 мая 2019, 13:36Происшествия
Пензенец стал свидетелем неприятного инцидента на дороге. Кадры с места событий он разместил в Сети.
По словам автора поста, все произошло около семи вечера 22 мая на перекрестке улицы Тернопольской и проспекта Строителей.
«Навстречу потоку машин человек пять бежали, открыли дверь водителя, достали его и давай пинать. Зачем, не понятно», - пояснил очевидец.
На кадрах видно, как мужчина лежит на дороге, вокруг него собралось несколько человек, один волочет упавшего по земле. Что происходит, не ясно. Очевидец также добавил, что он позвонил в полицию.
Официальных данных о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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