В Арбеково водитель-торопыга проигнорировал пешеходов и «красный»

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26 сентября 2018, 14:03Общество
Житель Пензы опубликовал в Сети снимки, на которых иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора.
Фото пользователь разместил в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Собинова. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль минует светофор, на котором горит «красный». В это время по «зебре» уже двигались пешеходы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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