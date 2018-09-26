26 сентября 2018, 14:03Общество

В Арбеково водитель-торопыга проигнорировал пешеходов и «красный»

Житель Пензы опубликовал в Сети снимки, на которых иномарка проехала на запрещающий сигнал светофора.

Фото пользователь разместил в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Собинова. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль минует светофор, на котором горит «красный». В это время по «зебре» уже двигались пешеходы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/avtohampenza

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