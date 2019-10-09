В Арбеково в серьезном ДТП пострадал водитель – соцсети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 октября 2019, 10:32Происшествия
На проспекте Строителей в Пензе автомобиль вылетел на разделительную полосу и получил сильные механические повреждения.
Авария произошла примерно в семь утра 9 октября. На размещенных в пензенских группах соцсети «ВКонтакте» снимках, видно, что автомобиль стоит поперек разделительного участка дороги, самые большие повреждения – на капоте.
«Машина после столкновения вылетела на разделительную полосу. Водителю потребовалась медицинская помощь», - сообщил свидетель происшествия.
Кто второй участник ДТП, неизвестно. Официальных данных о случившемся нет.
Ранее мы писали, что на проспекте Победы «семерка» попала в серьезную аварию на мосту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 октября 2019, 15:37Максим Иванкин рассказал о подростках, ломающих шлагбаум на парковке
09 октября 2019, 15:06На ул. Калинина во время капремонта разбился парень – пензенец
09 октября 2019, 14:36Пензенец без спроса взял машину знакомого - УМВД
09 октября 2019, 14:06Название пензенского села претендует на звание самого смешного в стране
09 октября 2019, 13:36Пензенские аграрии принимают участие во всероссийской выставке «Золотая осень»
09 октября 2019, 13:33В Пензе работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
09 октября 2019, 13:04И. о. мэра Пензы Сергей Волков объявил выговор дорожным службам
09 октября 2019, 12:34Появились новые подробности чудовищного избиения собаки в Сердобске