В Арбеково в серьезном ДТП пострадал водитель – соцсети

На проспекте Строителей в Пензе автомобиль вылетел на разделительную полосу и получил сильные механические повреждения.

Авария произошла примерно в семь утра 9 октября. На размещенных в пензенских группах соцсети «ВКонтакте» снимках, видно, что автомобиль стоит поперек разделительного участка дороги, самые большие повреждения – на капоте.

«Машина после столкновения вылетела на разделительную полосу. Водителю потребовалась медицинская помощь», - сообщил свидетель происшествия.

Кто второй участник ДТП, неизвестно. Официальных данных о случившемся нет.

Ранее мы писали, что на проспекте Победы «семерка» попала в серьезную аварию на мосту, пишет ИА «Пенза-Пресс».