В Арбеково в квартире загорелась кухня

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31 октября 2018, 10:01Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы произошел пожар.
По предварительным данным, на проспекте Строителей 30 октября в 15.35 вспыхнул жилой дом. Огонь полностью уничтожил кухню. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Пожар тушили 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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