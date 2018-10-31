В Арбеково в квартире загорелась кухня

По предварительным данным, на проспекте Строителей 30 октября в 15.35 вспыхнул жилой дом. Огонь полностью уничтожил кухню. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Пожар тушили 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».