31 октября 2018, 10:01Происшествия

В Арбеково в квартире загорелась кухня

В микрорайоне Арбеково города Пензы произошел пожар.

По предварительным данным, на проспекте Строителей 30 октября в 15.35 вспыхнул жилой дом. Огонь полностью уничтожил кухню. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Пожар тушили 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7637995/

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