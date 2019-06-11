11 июня 2019, 17:06Происшествия

В Арбеково в гараже нашли мертвого мужчину

В Пензе в гараже на улице Ладожской спасатели нашли тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил утром 10 июня. Горожане сообщили, что в гараже были закрыты двери, на стук никто не отвечал, а изнутри доносился звук заведенного мотора автомобиля.

Спасатели прибыли на место, вскрыли ворота и вошли. Там они обнаружили мертвого мужчину. Тело передали полицейским.

Что стало причиной трагедии, не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/06/11/13252580

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