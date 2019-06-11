В Арбеково в гараже нашли мертвого мужчину

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11 июня 2019, 17:06Происшествия
В Пензе в гараже на улице Ладожской спасатели нашли тело мужчины.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил утром 10 июня. Горожане сообщили, что в гараже были закрыты двери, на стук никто не отвечал, а изнутри доносился звук заведенного мотора автомобиля.
Спасатели прибыли на место, вскрыли ворота и вошли. Там они обнаружили мертвого мужчину. Тело передали полицейским.
Что стало причиной трагедии, не сообщается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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