В Арбеково в ДТП пострадала школьница

По предварительным данным, на проспекте Строителей 22 октября в 16.10 столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 43-летний водитель, и Chevrolet Lanos под управлением 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии пострадала школьница, которая находилась на пассажирском сидении Mitsubishi. Девушку с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».