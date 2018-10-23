В Арбеково в ДТП пострадала школьница

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23 октября 2018, 15:06Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошло ДТП.
По предварительным данным, на проспекте Строителей 22 октября в 16.10 столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 43-летний водитель, и Chevrolet Lanos под управлением 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате аварии пострадала школьница, которая находилась на пассажирском сидении Mitsubishi. Девушку с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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