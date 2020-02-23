В Арбеково в четырех местах пресекли незаконную торговлю

В пензенском микрорайоне Арбеково прошел рейд по несанкционированной торговле.

Специалисты администрации Октябрьского района вместе с сотрудниками отдела полиции выявляли, где торгуют в неустановленных местах. Они обошли улицы Стасова, Циолковского, Гагарина, проспекты Победы и Строителей.

В итоге было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе администрации города.

Со всеми гражданами, торгующими в нарушение закона, были проведены беседы о недопустимости повторных нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».