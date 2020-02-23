В Арбеково в четырех местах пресекли незаконную торговлю

24 февраля 2020, 13:36Общество
В пензенском микрорайоне Арбеково прошел рейд по несанкционированной торговле.
Специалисты администрации Октябрьского района вместе с сотрудниками отдела полиции выявляли, где торгуют в неустановленных местах. Они обошли улицы Стасова, Циолковского, Гагарина, проспекты Победы и Строителей.
В итоге было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе администрации города.
Со всеми гражданами, торгующими в нарушение закона, были проведены беседы о недопустимости повторных нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 февраля 2020, 14:22Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра
24 февраля 2020, 13:36В Арбеково в четырех местах пресекли незаконную торговлю
24 февраля 2020, 12:34В Пензе легковушка врезалась в машину полиции
24 февраля 2020, 11:33Мошенники «повесили» на пензячку кредит
24 февраля 2020, 10:32Пользователи сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке
24 февраля 2020, 09:31В Наровчатском районе два человека погибли в огне
23 февраля 2020, 10:52Пензенцам раскрыли секрет приготовления самых вкусных блинов
23 февраля 2020, 10:31В Пензенской области планируют вести учет детей, посещающих кружки