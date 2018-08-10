В Арбеково упавшее дерево придавило машину

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10 августа 2018, 17:39Происшествия
В ночь на 10 августа на улице Одесской упало дерево.
На место происшествия вызвали спасателей. Оказалось, что дерево упало на припаркованную машину, при этом была угроза падения на другие транспортные средства, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
При помощи бензопилы спасатели раскряжевали растение и освободили авто. В ведомстве отметили, что в результате случившегося никто из людей не пострадал.
Напомним, ранее информагентство писало об участившихся случаях падения деревьев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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