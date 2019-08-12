В Арбеково тело мужчины из теплотрассы доставали спасатели

В Пензе в Арбеково под трубопроводом теплотрассы нашли мертвого мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 11 августа от сотрудника отдела №3 областного управления МВД. Полицейский сообщил, что тело обнаружили на улице Минской.

Спасатели, которые прибыли на место, с помощью альпинистского снаряжения в носилках подняли тело погибшего и передали его полицейским.

Напомним, очевидцы в Сети публиковали фотографии с места трагедии. Они уточняли, что тело нашли неподалеку от ЦНТИ во второй половине дня, пишет ИА «Пенза-Пресс».