В Арбеково тело мужчины из теплотрассы доставали спасатели

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12 августа 2019, 16:04Происшествия
В Пензе в Арбеково под трубопроводом теплотрассы нашли мертвого мужчину.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 11 августа от сотрудника отдела №3 областного управления МВД. Полицейский сообщил, что тело обнаружили на улице Минской.
Спасатели, которые прибыли на место, с помощью альпинистского снаряжения в носилках подняли тело погибшего и передали его полицейским.
Напомним, очевидцы в Сети публиковали фотографии с места трагедии. Они уточняли, что тело нашли неподалеку от ЦНТИ во второй половине дня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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