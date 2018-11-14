В Арбеково столкнулись машина «Яндекс.Такси» и автобус

В микрорайоне Арбеково города Пензы утром 14 ноября произошла авария. О случившемся в Сети рассказал местный житель.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что на проспекте Победы столкнулись машина «Яндекс.Такси» марки Datsun on-DO и автобус, который следовал по маршруту №66.

О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».