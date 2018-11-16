16 ноября 2018, 15:04Происшествия

В Арбеково столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В микрорайоне Арбеково города Пензы ночью 16 ноября произошла авария.

По предварительным данным, в 0.33 на улице Стасова столкнулись автомобили Nissan Almera и Mitsubish Crandis. В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия шесть человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7704401/

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