В Арбеково столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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16 ноября 2018, 15:04Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы ночью 16 ноября произошла авария.
По предварительным данным, в 0.33 на улице Стасова столкнулись автомобили Nissan Almera и Mitsubish Crandis. В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия шесть человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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