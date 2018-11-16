В Арбеково столкнулись две легковушки, есть пострадавший

По предварительным данным, в 0.33 на улице Стасова столкнулись автомобили Nissan Almera и Mitsubish Crandis. В результате ДТП пострадал один человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия шесть человек с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».