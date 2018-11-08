В Арбеково столкнулись две легковушки

По предварительным данным, 7 ноября в 14.42 столкнулись автомобили Kia Rio и «ВАЗ-2114». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».