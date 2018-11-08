В Арбеково столкнулись две легковушки

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08 ноября 2018, 15:04Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошло ДТП.
По предварительным данным, 7 ноября в 14.42 столкнулись автомобили Kia Rio и «ВАЗ-2114». В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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