В Арбеково спасение автоцистерны обернулось аварией. ФОТО

Пользователь под ником Max s разместил на YouTube видеозапись происшествия в Арбеково. Он пояснил, что во дворе дома забуксовал водовоз.

На кадрах видно, что к нему на помощь прибыл второй большегруз, к которому прикрепили трос , и он пытался вытянуть «коллегу». В какой–то момент машина смогла сдвинуться с места, но это произошло очень резко. В результате отбойник водовоза проткнул переднюю фару вытягивающей его автоцистерны, пишет ИА «Пенза-Пресс».