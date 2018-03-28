28 марта 2018, 11:33Происшествия

В Арбеково спасение автоцистерны обернулось аварией. ФОТО

В Пензе произошло ДТП с участием двух машин, перевозящих артезианскую воду.

Пользователь под ником Max s разместил на YouTube видеозапись происшествия в Арбеково. Он пояснил, что во дворе дома забуксовал водовоз.

На кадрах видно, что к нему на помощь прибыл второй большегруз, к которому прикрепили трос , и он пытался вытянуть «коллегу». В какой–то момент машина смогла сдвинуться с места, но это произошло очень резко. В результате отбойник водовоза проткнул переднюю фару вытягивающей его автоцистерны, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=H5W1ReiqmzY

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