В Арбеково спасатели приехали на помощь к малышу

В пензенском микрорайоне Арбеково произошел неприятный инцидент – маленький ребенок оказался заперт один в квартире.

За помощью обратилась мать малыша. Она сказала, что оставила его одного в квартире на проспекте Победы и теперь не может открыть входную дверь, потому что ребенок заперся изнутри. На место незамедлительно приехали спасатели.

В присутствии полицейских они проникли в жилище. Зайдя внутрь, увидели ребенка – он был сильно напуган, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра. Это может привести к несчастному случаю», - обратились спасатели к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».