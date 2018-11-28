В Арбеково спасатели приехали на помощь к малышу

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28 ноября 2018, 12:36Происшествия
В пензенском микрорайоне Арбеково произошел неприятный инцидент – маленький ребенок оказался заперт один в квартире.
За помощью обратилась мать малыша. Она сказала, что оставила его одного в квартире на проспекте Победы и теперь не может открыть входную дверь, потому что ребенок заперся изнутри. На место незамедлительно приехали спасатели.
В присутствии полицейских они проникли в жилище. Зайдя внутрь, увидели ребенка – он был сильно напуган, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
«Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра. Это может привести к несчастному случаю», - обратились спасатели к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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