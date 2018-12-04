В Арбеково сгорела комната в общежитии. ФОТО

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04 декабря 2018, 13:33Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы утром 4 декабря произошел пожар.
По предварительным данным, на проспекте Строителей в 7.34 вспыхнула комната в многоэтажном доме. Огонь полностью уничтожил жилище. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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