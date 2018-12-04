04 декабря 2018, 13:33Происшествия

В Арбеково сгорела комната в общежитии. ФОТО

В микрорайоне Арбеково города Пензы утром 4 декабря произошел пожар.

По предварительным данным, на проспекте Строителей в 7.34 вспыхнула комната в многоэтажном доме. Огонь полностью уничтожил жилище. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live, http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7753334/

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