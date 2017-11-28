В Арбеково сгорел гусеничный трактор

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28 ноября 2017, 17:59Происшествия
В Пензе утром загорелась спецтехника.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, гусеничный трактор «Каллер» загорелся в 8.42 на улице Ладожской. В результате происшествия огонь полностью уничтожил моторный отсек.
Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь пяти сотрудников МЧС.
Подробности случившегося устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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