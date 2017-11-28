28 ноября 2017, 17:59Происшествия В Арбеково сгорел гусеничный трактор В Пензе утром загорелась спецтехника.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, гусеничный трактор «Каллер» загорелся в 8.42 на улице Ладожской. В результате происшествия огонь полностью уничтожил моторный отсек.

Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь пяти сотрудников МЧС.

Подробности случившегося устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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