В Арбеково сбили человека – соцсети

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14 декабря 2018, 17:06Происшествия
Пользователь сообщил в Сети об аварии в пензенском микрорайоне Арбеково.
ДТП произошло днем 14 декабря на улице Тернопольской.
Судя по опубликованному снимку в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», человека сбили на пешеходном переходе или близ него. В каком он состоянии, неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД.
«В который раз уже сбивают там», - отметил пользователь Владимир.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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