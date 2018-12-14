В Арбеково сбили человека – соцсети

Пользователь сообщил в Сети об аварии в пензенском микрорайоне Арбеково.

ДТП произошло днем 14 декабря на улице Тернопольской.

Судя по опубликованному снимку в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», человека сбили на пешеходном переходе или близ него. В каком он состоянии, неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«В который раз уже сбивают там», - отметил пользователь Владимир.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».