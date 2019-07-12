В Арбеково произошло ДТП с мотоциклом. ФОТО

В Пензе в Арбеково днем 11 июля произошла авария. Очевидец рассказал об этом в Сети.

Пользователь сообщил, что на проспекте Победы примерно в 12.00 столкнулись автомобиль и мотоцикл. Фотографии с места происшествия он опубликовал в группе соцсети «Вконтакте».

«Кто-нибудь знает, жив мотоциклист или нет?» - спросил автор поста.

Пензенцы в комментариях рассказали, что водитель мотоцикла жив, они предположили, что он повредил ногу.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».