В Арбеково произошло ДТП с мотоциклом. ФОТО

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12 июля 2019, 13:33Происшествия
В Пензе в Арбеково днем 11 июля произошла авария. Очевидец рассказал об этом в Сети.
Пользователь сообщил, что на проспекте Победы примерно в 12.00 столкнулись автомобиль и мотоцикл. Фотографии с места происшествия он опубликовал в группе соцсети «Вконтакте».
«Кто-нибудь знает, жив мотоциклист или нет?» - спросил автор поста.
Пензенцы в комментариях рассказали, что водитель мотоцикла жив, они предположили, что он повредил ногу.
Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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