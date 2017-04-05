05 апреля 2017, 15:33Общество В Арбеково построят парк с каскадными прудами В микрорайоне Арбеково планируют построить водно-спортивный парк. Об этом говорится в ответе мэрии Пензы на жалобу горожанки.

«Как житель микрорайона Запрудный обращаю внимание на то, что совершенно отсутствуют места для пеших прогулок и отдыха! Во дворах — машины и грязь, либо детские площадки, на которых взрослым не расслабиться… Вдоль проспекта Строителей - слишком оживленный трафик: не дышать же снова выхлопами! Лес — через железнодорожные пути, которые закрыты. В районе ведется активная жилая застройка, однако общего благоустройства нет», - написала женщина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Пензячка предложила обустроить в Арбеково прогулочную зону с ровным асфальтом, лавочками, урнами. Ее поддержали другие горожане, отметив, что в этом районе не помешало бы установить небольшой фонтан, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В горадминистрации сообщили, что в микрорайоне планируют обустроить не только прогулочную зону, а разбить целый парк.

«В районе Арбековских прудов предлагается размещение водно-спортивного парка с каскадными прудами и городским пляжем. […] Проект планировки будет включать все необходимое для полноценного активного отдыха, в том числе – благоустройство территории с организацией вело-пешеходных дорожек, освещение, установка беседок и скамеек для отдыха, спортивных и детских площадок», - говорится в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина.

Планируется, что такой парк появится в Арбеково до 2026 года. А пока жителям предлагают отдыхать в сквере на ул. Лядова, у школы №76, в районе пруда у больницы №6, в парке Ульяновых и 40-летия Победы, в сквере «Могилевский дворик».

Общество

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