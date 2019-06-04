04 июня 2019, 10:32Общество

В Арбеково по дороге течет «река». ВИДЕО

Житель Пензы в Сети рассказал о гигантской луже на дороге в Арбеково.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что огромная лужа образовалась на улице Ульяновской.

«Рядом со светофором и выездом на трассу М-5 «Урал» течет река», - рассказал автор поста.

Подписчик сообщества в комментариях отметил, что в этом месте совсем недавно делали ливневку. Почему вода скопилась на асфальте, неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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