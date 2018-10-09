В Арбеково огонь уничтожил крышу пристроя

По предварительным данным, 8 октября в 14.45 на проспекте Строителей загорелся одноэтажный пристрой. Огонь полностью уничтожил кровлю. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».