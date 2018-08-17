17 августа 2018, 16:36Происшествия

В Арбеково неизвестный врезался в иномарку и уехал

В микрорайоне Арбеково города Пензы произошла авария. Сотрудники регионального управления ГИБДД разыскивают очевидцев.

По данным пресс-службы ведомства, в период с 21 часа 7 июня до половины восьмого утра 8 июня напротив дома №14 по улице Рахманинова неустановленный автомобиль врезался в Renault Logan. Иномарка получила механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Обл. ГИБДД).

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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