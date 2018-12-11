В Арбеково неизвестный автомобиль сбил мужчину и уехал

По предварительным данным, 30 ноября в 17.50 напротив дома №2 по улице Ладожской неизвестный автомобиль сбил 44-летнего мужчину и уехал. О состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».