В Арбеково неизвестный автомобиль сбил мужчину и уехал

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11 декабря 2018, 13:04Происшествия
В микрорайоне Арбеково произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
По предварительным данным, 30 ноября в 17.50 напротив дома №2 по улице Ладожской неизвестный автомобиль сбил 44-летнего мужчину и уехал. О состоянии пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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