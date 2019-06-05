В Арбеково на остановке вспыхнула маршрутка. ВИДЕО

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05 июня 2019, 14:03Происшествия
В Пензе в Арбеково возле остановки загорелась маршрутка. Очевидец опубликовал видеозапись в Сети.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что авто вспыхнуло примерно в 9.15 на проспекте Победы.
Судя по кадрам, дым шел из задней части машины. Водитель пытался стравиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Были ли в маршрутке пассажиры – неизвестно.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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